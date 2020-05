L’appello di Joshua Wong all’Italia: riduca la cooperazione con la Cina sulla Via della Seta

“Spero che l’Italia possa ridurre la sua partecipazione al progetto della Via della Seta”. Lo ha detto all’Agi il leader delle proteste di Hong Kong, Joshua Wong, contro il “pugno di ferro” della Cina sull’ex colonia britannica.

“Poiché l’Italia è una delle maggiori economie europee ad aver partecipato all’iniziativa della Via della Seta”, ha detto l’attivista di Hong Kong all’Agi, “non è sicuro che la Cina rispetti i suoi impegni e le promesse fatte nell’ambito degli accordi commerciali. È anche da discutere la possibilità che l’Italia consideri la Cina responsabile per i suoi errori. Perciò spero che l’Italia possa ridurre le cooperazioni nel progetto della Via della Seta”.

