l’appello-di-leone-xiv-al-tg1:-“cerchiamo-una-soluzione-alla-guerra,-innocenti-stanno-morendo”

BOLOGNA – “Giorno e notte cerco di seguire ciò che sta succedendo in tante parti del mondo. Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, ma non è soltanto lì”: lo dice Papa Leone XIV in un’intervista in esclusiva al Tg1. “Vorrei rinnovare questo appello per la pace, a cercare a tutti i costi di evitare l’uso delle armi- ha detto ancora Robert Francis Prevost-. Ci mettiamo insieme per cercare una soluzione. Ci sono tanti innocenti che stanno morendo. Bisogna promuovere la pace”.

“SITUAZIONE INTERNAZIONALE PREOCCUPANTE”

Secondo il Papa “la situazione internazionale è “veramente preoccupante”. “Giorno e notte cerco di seguire quello che sta succedendo in tante parti del mondo”, ha confidato Papa Prevost rispondendo al vaticanista della testata Rai, Ignazio Ingrao, al termine della sua visita al Centro della Radio Vaticana di Santa Maria di Galeria. “Si parla soprattutto del Medio Oriente oggi, però non è soltanto li. Come ho detto ieri nell’udienza, vorrei rinnovare questo appello per la pace. Cercare a tutti i costi di evitare l’uso delle armi e cercare attraverso gli strumenti diplomatici il dialogo. Ci mettiamo insieme a cercare soluzioni. Ci sono tanti innocenti che stanno morendo e bisogna promuovere la pace sempre”.

“IN PERÙ SENTIVO RADIO VATICANA DOVE NON SI PRENDEVA ALTRO”

Il pontefice ha poi raccontato la sua esperienza di missionario. “In America Latina, tante volte anche in montagna dove non c’erano altre possibilità, di notte Radio Vaticana arrivava sempre. Portavo una piccola radiolina ma anche nei viaggi in seguito quando ero generale degli agostiniani, in Africa, diversi paesi, di notte sempre trovavo le notizie: una bella parola grazie a questo servizio tanto importante di Radio Vaticana”, ha ricordato.

