lunedì, 11 Agosto , 25

l’appello-di-madonna-al-papa:-“vada-a-gaza,-porti-luce-ai-bimbi-prima-che-sia-tardi”
L’appello di Madonna al Papa: “Vada a Gaza, porti luce ai bimbi prima che sia tardi”

L’appello di Madonna al Papa: “Vada a Gaza, porti luce ai bimbi prima che sia tardi”

L'appello di Madonna al Papa: "Vada a Gaza, porti luce ai bimbi prima che sia tardi"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Padre Santissimo, per favore vai a Gaza e porta la tua luce ai bambini prima che sia troppo tardi. Come madre, non posso sopportare di vedere la loro sofferenza”. Questo l’appello di Madonna sui social a Papa Leone XIV.  

“La politica non può influire sul cambiamento. Solo la coscienza può farlo. Per questo mi rivolgo a un uomo di Dio. Oggi è il compleanno di mio figlio Rocco. Credo che il regalo più bello che posso fargli come madre sia chiedere a tutti di fare il possibile per aiutare a salvare i bambini innocenti intrappolati nel fuoco incrociato a Gaza”, scrive ancora la cantautrice Usa.  

“Non sto puntando il dito, non sto dando la colpa a nessuno né sto prendendo posizione. Tutti stanno soffrendo. Sto semplicemente cercando di fare il possibile per impedire che questi bambini muoiano di fame”, sottolinea Madonna che rivolgendosi ai suoi follower chiede donazioni per organizzazioni come World Central Kitchen. 

