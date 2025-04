L’appello di Manar: “Portate via i bambini di Gaza, non hanno cure”. La sua bimba di 3 anni è in chemio all’Umberto I

ROMA – “Vi prego di fermarvi in nome di Dio”. “Continuiamo a pregare per la pace”. “Sono stati bombardati bambini, questa è crudeltà”. “Guerre ignobili” le ha chiamate papa Francesco il cui pontificato è stato tutto legato a Gaza: ne “era il cuore” ha dichiarato il Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. “La guerra dei bambini”, Tv7 speciale di approfondimento del Tg1, di Maria Grazia Mazzola ha raccontato i bambini di Gaza e i voli umanitari che li hanno portati in Italia per essere curati.

“Vi prego aiutateci. Faccio un appello a tutte le coscienze vive: portate via per le cure essenziali tutti i bambini di Gaza malati, lì non ricevono cure. Se avessimo potuto curarla fin da quando è stato scoperto il tumore sarebbe stato più semplice”. Lei è Manar Murtaja mamma di Zeina e la sua bambina, di 3 anni, ha un linfoma e sta facendo la chemioterapia all’Umberto I di Roma, dove è giunta con un volo umanitario. Insieme a lei su quel volo c’era un altro bambino che ha un tumore, già metastatico. Solo tardi hanno potuto ricevere le cure di cui hanno bisogno.

“Nessuno può immaginare quello che c’è a Gaza. Non c’è più niente, gli ospedali sono stati distrutti”, denuncia questa giovane mamma intervistata da Maria Grazia Mazzola. La dottoressa Loredana Amoroso dell’ oncologia pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma racconta che “la bimba ha iniziato la chemio intubata e il linfoma era progredito”.”Un dato delle Nazioni Unite parla di 60mila bambini denutriti a Gaza”, ricorda Mazzola nel servizio. L’assedio impedisce l’arrivo degli aiuti umanitari, spiega Gionata Fatichenti, direttore Emergenze delle Misericordie, e tonnellate di cibo sono bloccate a Cipro perché Israele non consente l’ingresso a Gaza degli aiuti umanitari.

Domenico Giani, presidente delle Misericordie, in un viaggio in Israele ha incontrato le autorità della sicurezza e del governo e ha chiesto di poter intervenire direttamente a Gaza con ospedali mobili e con equipe mediche e con aiuti sanitari direttamente nella Striscia. A questo dialogo Israele, ha spiegato Giani, si è mostrata interessata e proprio al modello delle Misericordie.A Gaza mancano le cure, l’acqua, il cibo. Spesso, denunciano testimoni, le persone si riuniscono tutte nei pochi stabili non bombardati e lì magari trovano la morte tutti insieme. Intere famiglie vengono distrutte. Il Vicario di custodia di Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas ha ricordato che “almeno 20mila bambini hanno bisogno di cure urgenti. La maggior parte delle vittime a Gaza sono anziani, disabili e bambini. Persone che non hanno colpa, stanno facendo vendetta”.

Con i voli umanitari sono arrivati in Italia circa 200 bambini. Al Meyer di Firenze è ricoverata la piccola Heba, suo padre sa che non guarirà. Heba era tra quei bambini ridotti a mangiare scatolette e a bere acqua sporca, denuncia ancora suo padre: “5 mila bambini sotto i 12 anni sono senza gambe, il mondo è sordo e loro pensano di essere sopra la legge”. Hanno sterminato tutta la sua famiglia: “Sono stati uccisi tutti i parenti, erano 80 e 40 erano bambini”. Con Heba è arrivato anche un piccolino di pochi mesi, cardiopatico, lui non ce l’ha fatta, ha raccontato Simone Pancani, medico della pediatria del Meyer.Augusto Fontanini volontario delle Misericordie alla giornalista Mazzola parla degli “occhi di paura e speranza di questi bambini. I bambini sono bambini”. Lì a Gaza dove papa Francesco desiderava fare il suo ultimo viaggio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it