ROMA – Nelle ultime settimane, con l’intensificarsi dei combattimenti, la situazione della popolazione libanese è notevolmente peggiorata. Diverse migliaia di bambini e famiglie che vivevano nei numerosi villaggi del sud, vicini alla zona di confine, sono stati costretti a fuggire in tutta fretta. Privati ​​di tutto, hanno ora bisogno di aiuti umanitari d’emergenza che portino loro cibo, medicine, beni di prima necessità e punti di accesso aperti all’acqua. “Questa tragedia che colpisce migliaia di civili, famiglie e bambini mi sconvolge– dice Mika in un video- Per questo ho deciso di aderire e sostenere l’appello dell’Unicef per i bambini del Libano”.

Il cantante, di mamma libanese maronita e di papà statunitense, è nato a Beirut nel 1981, ma all’età di tre anni è dovuto scappare dal Libano a causa della guerra civile. Nel 2020 organizzò il concerto di beneficenza “I Love Beirut” e adesso come ambasciatore dell’Unicef mette il suo volto per la causa: “Senza un immediato allentamento delle ostilità, la sopravvivenza e il futuro di 1,3 milioni di bambini sono seriamente minacciati“. Le squadre dell’UNICEF sono sul posto e stanno lavorando per fornire il supporto essenziale. “Una donazione oggi può contribuire a fornire forniture e cure salvavita“.

L’articolo L’appello di Mika per i bambini del Libano: “Questa tragedia mi sconvolge” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it