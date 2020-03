L’applauso dai balconi di tutta Italia per medici e infermieri

Alle 12, in tutta Italia, timidamente e poi più convintamente dai balconi e dalle finestre, è partito un applauso. Sono stati in tanti, a quanto risulta dalle testimonianze e dai social, ad aderire al “Flashmob” promosso per oggi a mezzogiorno tramite un passaparola sui social e su Whatsapp.

Gli applausi di #Milano a tutto il personale medico in trincea #covid_19italia #COVIDー19 #iostoacasa #coronavirus pic.twitter.com/Om7vAGvhVV

— Luca Serafini (@lucaserafini4)

March 14, 2020

L’invito recitava: “Tutti alle finestre per un lungo APPLAUSO di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando per noi negli Ospedali e di incoraggiamento a noi.

