L’AppleCare + per il nuovo iPhone SE costa 99 €

L’AppleCare + per l’iPhone SE appena rilasciato è disponibile per 99 €, 50 € in meno rispetto al prezzo di 149 € per il prodotto assicurativo per iPhone 8, ora fuori produzione.

Il piano standard AppleCare + estende la garanzia di un anno e fornisce copertura per due intervenenti per danni accidentali ogni 24 mesi, ciascuno a un costo addizionale di € 29 per i danni al display o € 99 per altri tipi di danni.

