Lapponia, turisti bloccati a -37 gradi. Aerei fermi e ghiaccio sulle strade

ROMA – Migliaia di turisti sono rimasti bloccati, nei giorni scorsi, nel nord della Finlandia, per un’ondata di freddo fuori dalla norma. Il termometro ha segnato infatti la temperatura di -37 °C e i voli all’aeroporto di Kittilä la mattina di domenica 11 gennaio i voli sono stati cancellati: le operazioni di sghiacciamento degli aerei infatti erano impossibili. Anche lo scalo di Rovaniemi ha effettuato cancellazioni. E così i viaggiatori di ritorno in Europa dopo aver vissuto la magia dell’aurora boreale o un soggiorno all’insegna di Babbo Natale hanno dovuto aspettare: i voli per Londra, Bristol, Manchester, Parigi e Amsterdam erano tutti stoppati. Nei giorni successivi le temperature sono addirittura scese ulteriormente. Un clima che si può definire insolito anche per quella regione: la Lapponia finlandese, infatti, di solito ha una temperatura media invernale di -14°C, ma solo di rado arriva a -30°C, secondo l’ente nazionale per il turismo. Quest’anno è andata anche sotto.

L’aeroporto di Kittila serve prevalentemente le persone che desiderano recarsi nelle vicine stazioni sciistiche e vedere l’aurora boreale, mentre l’aeroporto di Rovaniemi, più a sud, è la destinazione super gettonata per i visitatori della casa di Babbo Natale. Il freddo ha causato problemi non solo agli aerei ma anche alle strade, per la presenza di ghiaccio. Sono stati giorni difficili anche in Europa, per il grande freddo: tutto il nord Europa è stato attraversato da una tempesta di freddo che ha causato disagi (anche ai trasporti) in Regno Unito, Francia e Germania.

Finlandiya’nın Lapland bölgesini etkisi altına alan sert ve soğuk hava dalgası, hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı.Aşırı soğukların etkili olduğu bölgede sıcaklıkların eksi 39 dereceye kadar düşmesiyle Kittila Havalimanı’ndaki tüm uçuşlar iptal edildi, binlerce turist… pic.twitter.com/F4ywqC4oLg— Haber Air (@haberaircom) January 13, 2026

