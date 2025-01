L’Aquila, studente 20enne precipita durante arrampicata e muore

(Adnkronos) – E’ precipitato da una parte rocciosa, mentre era impegnato in un’arrampicata con un amico. E’ morto così, oggi pomeriggio a L’Aquila, un giovane studente universitario originario di Merano, in provincia di Bolzano.

La vittima è Manfredi Antonio Fabiano Tallarico che a L’Aquila frequentava la Facoltà di Odontoiatria. Il 6 febbraio prossimo avrebbe compiuto 21 anni. Il ventenne è volato, per decine di metri, sulle rocce, in località Fossa di Valleona. Un elicottero del 118 dell’Aquila è intervenuto sul posto ma per lui non c’era più niente da fare. Sono in corso indagini, da parte dei carabinieri e della Procura dell’Aquila. Ad allertare i soccorsi è stato l’amico.