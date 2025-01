L’Aquila, torna la solidarietà della Befana Tricolore

La XXVI edizione pronta a portare un sorriso ai bambini meno fortunati

Roma, 5 gen. (askanews) – La Befana Tricolore torna in provincia dell’Aquila con la sua XXVI edizione, pronta a portare un sorriso ai bambini meno fortunati. Quest’anno l’iniziativa benefica si espande anche ai comuni di San Demetrio, Poggio Picense e Capistrello. Promossa dall’associazione “L’Aquila che Rinasce”, la Befana Tricolore rappresenta un momento per le famiglie che affrontano difficoltà economiche.

“Vogliamo rinnovare il nostro impegno verso chi ha bisogno di aiuto. Grazie alla rete delle parrocchie, i doni raccolti saranno distribuiti con cura”, spiega Virginia Como, presidente dell’associazione. “Invitiamo a partecipare attivamente a questa iniziativa, che non è solo un gesto di solidarietà, ma un’opportunità per rafforzare i legami sociali delle nostra comunità”.

Fino a oggi, domenica 5 gennaio, chi desidera contribuire potrà donare giocattoli, generi alimentari a lunga conservazione e capi d’abbigliamento nuovi e seminuovi (sterilizzati e confezionati).