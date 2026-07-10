l’arazzo-di-bayeux,-antenato-del-fumetto,-a-londra-dopo-un-viaggio-epico

L’opera di 70 metri esposta al British museum per un anno

Londra, 10 lug. (askanews) – L’arazzo di Bayeux, capolavoro millenario, è arrivato per la prima volta nel Regno Unito, dopo aver affrontato un viaggio epico cominciato in Normandia, nel nord della Francia. Un’operazione notturna condotta nel massimo riserbo, dopo anni di trattative, con una complessa pianificazione logistica e numerosi studi tecnici per garantire l’integrità di quest’opera d’arte medievale di altissimo valore e con misure fuori scala, che hanno reso lo spostamento ancora più complesso.L’arazzo dell’XI secolo racconta la campagna vittoriosa in Inghilterra da parte del normanno Guglielmo il Conquistatore. Un racconto a ricamo lungo 70 metri, sequenza dopo sequenza, con una struttura così fuori canone per l’epoca da essere considerato un antenato dei fumetti.”È stato davvero speciale poter assistere all’arrivo dell’Arazzo di Bayeux e, soprattutto, vederlo tornare su queste sponde per la prima volta dopo probabilmente mille anni. È un momento unico”, ha commentato Nicholas Cullinan, direttore del British Museum di Londra, dove l’opera sarà esposta per quasi un anno, da settembre 2026 a luglio 2027.Un prestito deciso dai leader di Francia e Inghilterra per rivitalizzare i legami culturali fra i due Paesi, a 10 anni dalla Brexit. Non senza qualche polemica da parte francese di esperti che temono per l’integrità dell’opera, già deteriorata.Per salvaguardarla è stato creato un sistema di doppia cassa che ha ridotto del 96% le vibrazioni legate al trasporto – uno dei rischi principali – ha mantenuto stabili temperatura e umidità. Costi tutti a carico del Regno Unito, per un importo che non è stato reso noto.