L’arbitro Russo su Sassuolo-Napoli: “Direzione di gara impeccabile, nessun errore di Marini”

Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della direzione di gara del signor Marini. Secondo Russo, il suo collega esordiente, ha diretto bene la partita. L’ex arbitro ha parlato anche dell’episodio da rigore su Politano. Di seguito le sue parole.

“Il rigore su Politano non c’è. Il giocatore del Sassuolo ha usato benissimo il corpo e, con un pizzico d’esperienza, ha fermato regolarmente Politano. Gli altri 3 rigori concessi sono tutti sacrosanti. Per me Marini è stato impeccabile”.

