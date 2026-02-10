l’arbitro-tedesco-pascal-kaiser-aggredito-dopo-la-virale-proposta-di-matrimonio-al-fidanzato

ROMA – Dopo essere stato protagonista di una romantica proposta al fidanzato allo stadio di Colonia, l’arbitro tedesco Pascal Kaiser è stato vittima di un violento attacco omofobo nella sua abitazione. Il 27enne è stato aggredito da tre uomini nel suo giardino. Nell’agguato, Pascal è stato colpito ripetutamente al volto, come racconta il sito Simil Queer.

INSULTI E MINACCE SUI SOCIAL DOPO IL VIDEO DELLA PROPOSTA

È solo l’apice di una campagna di molestie verbali che si è scatenata in seguito alla pubblicazione del video della proposta che, nel giro di pochissimo, è diventato virale. Sui social, il giovane è stato, infatti, preso di mira da una lunga serie di insulti e minacce. Alcuni commenti menzionavano persino il suo indirizzo di casa. “Alcuni facevano riferimento al mio indirizzo email privato, condiviso senza il mio consenso. Il tono dei messaggi diventava sempre più ostile e inquetante”, ha raccontato l’arbitro al sito.

Prima dell’attacco, Pascal aveva ricevuto dei messaggi minacciosi. “Circa 20 minuti dopo, sono andato in giardino a fumare e c’erano tre ragazzi lì in piedi…”, ha spiegato Kaiser.

Dopo l’aggressione, il 27enne ha subito denunciato l’accaduto alla polizia che – dopo un controllo in ospedale – ha trasportato il ragazzo e il compagno, Moritz, in un luogo sicuro. “Da allora, sono state messe in atto misure di sicurezza preventive”, riferisce Simil Queer. Sono in corso indagini sull’attacco e sulle minacce per risalire ai colpevoli.

PASCAL: “NON MI PENTO DELLA PROPOSTA, ERA PIENA DI AMORE E AUTENTICITÀ”

Pascal racconta questo momento spiegando di provare paura e incertezza, ma non rimorso per essersi inginocchiato davanti a 50mila tifosi: “Non mi pento della proposta. Era piena di amore e autenticità. Allo stesso tempo, non avrei mai potuto immaginare la catena di eventi che ne è seguita, né il livello di ostilità che ne è derivato”.

(Foto del primo piano di Pascal dal profilo X @FR_FCKoln)

