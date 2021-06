L’area megalitica di Aosta sarà gratis ogni 24 giugno

di Alessandro Mano

AOSTA – Per celebrare ogni anno l’anniversario dell’apertura, avvenuta il 24 giugno 2016, la giunta regionale ha deciso che ogni anno, a partire dal quinto anniversario che cade giovedì, l’ingresso all’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta, sia gratuito. Quest’anno, per celebrare il quinto anno di apertura sono previste nella giornata alcune visite guidate accompagnate dall’esecuzione in prima assoluta del brano “Saint-Martin-de-Corléans” composto per l’occasione dal maestro Giovanni Sollima, nell’ambito del progetto “Storie risonanti d’antiche pietre”.

Il brano sarà eseguito, sotto la guida del maestro Davide Benetti, dal sestetto della Sfom, la Scuola di formazione e orientamento musicale, composto da Marina Martianova e Massimiliano Gilli al violino, Fulvia Corazza alla viola, Claudia Ravetto al violoncello, Manuel Pramotton al sax e Lorenzo Guidolin alle percussioni, e dal quartetto Cantica Symphonia composto dalla soprano Elena Bertuzzi, dalla contralto Giulia Beatini, dal tenore Massimo Lombardi e dal basso Gabriele Lombardi. Le visite si terranno alle 16.15, alle 16.30, alle 18.15 e alle 18.30.

