L’Argentina è di nuovo in default. In corso il negoziato con i creditori

Il termine per il pagamento di 500 milioni di dollari di interessi sul debito dell’Argentina è scaduto senza un accordo con i creditori. Il Paese è in default tecnico, ma le trattative per la ristrutturazione del debito continuano fino al 2 giugno, ha detto una fonte vicina alla trattativa. “Non abbiamo pagato gli interessi, ma il negoziato continua”.

Per il Paese sudamericano si tratta del nono default della storia. Il ministro dell’Economia Martin Guzman aveva detto: “Stiamo pianificando di fare delle modifiche con l’obiettivo di raggiungere un accordo sostenibile con i nostri creditori”. E ancora: “Abbiamo esteso l’offerta in modo da poter guadagnare un po’

