L’Argentina è in una situazione complicata

Ft: Javier Milei (candidato della destra radicale) spaventa i mercati

Roma, 2 set. (askanews) – Gli hedge fund hanno aumentato le scommesse contro le obbligazioni argentine poiché l’emergere del candidato della destra radicale Javier Milei ha accresciuto i timori degli investitori che il paese si appresti a eleggere un leader che farà fatica a governare in preda a una crisi economica.

Il valore totale delle obbligazioni argentine prese in prestito dagli investitori per scommettere su un calo dei prezzi è aumentato del 65% da quando Milei, un sedicente “anarco-capitalista”, ha vinto le primarie il mese scorso in vista delle elezioni presidenziali di ottobre.

I piani di Milei di tagliare radicalmente la spesa pubblica e di dollarizzare l’economia in difficoltà del paese – riporta il Financial Times – hanno scosso i mercati valutari e del reddito fisso del paese. Secondo i dati di S&P Global Market Intelligence, il valore delle posizioni corte contro obbligazioni argentine prestate dalle banche depositarie internazionali è attualmente di 41 milioni di dollari, in forte aumento rispetto ai 25 milioni di dollari prima del voto di metà agosto.

Sebbene tali numeri siano piccoli rispetto al valore complessivo del debito argentino, l’impennata arriva nonostante il fatto che le obbligazioni siano già scambiate in un territorio profondamente in difficoltà. La cautela da parte degli investitori internazionali giunge dopo un periodo di turbolenze per l’economia traballante dell’Argentina. L’inflazione supera il 113%, le riserve valutarie sono a livelli pericolosamente bassi e il peso ha perso più della metà del suo valore rispetto al dollaro negli ultimi 12 mesi.

“Data la terribile situazione macroeconomica dell’Argentina, non c’è spazio per errori”, ha affermato Alejandro Arevalo, responsabile del debito dei mercati emergenti presso Jupiter Asset Management, secondo quanto riportato dal Ft. Arevalo ha aggiunto che gli investitori sono preoccupati per la difficoltà che Milei avrebbe incontrato nell’attuazione delle politiche di riforma tanto necessarie senza la maggioranza del Congresso o il sostegno dei potenti sindacati argentini, così come per i rischi di esecuzione con Milei, un leader inesperto e radicale.

“La questione non è tanto se le proposte riduzioni della spesa pubblica scateneranno proteste sociali, ma piuttosto come Milei reagirà a queste proteste”, ha detto Arévalo. Gli investitori ritengono che il candidato più favorevole al mercato sia la più moderata Patricia Bullrich, di destra, che propone anche un programma di risanamento fiscale. Sebbene Milei abbia affermato che taglierà drasticamente la spesa pubblica, la sua posizione ha sollevato preoccupazioni sulla fattibilità delle sue proposte.

Il prezzo delle obbligazioni in dollari argentini è sceso fino al 15% subito dopo che Milei ha ottenuto più del 30% dei voti del 13 agosto, e il valore del peso sui tassi di cambio non ufficiali si è indebolito. La banca centrale ha risposto rapidamente svalutando il tasso di cambio ufficiale fino al 18% a 350 pesos per dollaro, cosa che ha aiutato le obbligazioni a recuperare parte delle perdite. Il tasso swap blue-chip, un tasso di cambio fluttuante per gli investitori internazionali che acquistano azioni e obbligazioni, ha continuato a indebolirsi venerdì scorso fino a oltre 780 pesos per dollaro.