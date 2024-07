l’arido-deserto-di-atacama-in-cile-diventa-un-prato-fiorito

Il fenomeno a causa di insolite piogge nella zona

Atacama, 11 lug. (askanews) – Il deserto di Atacama, il più arido del pianeta, si veste di fiori viola e bianchi su un’area di diversi chilometri, grazie alle insolite piogge registrate in questa zona del nord del Cile. Il fenomeno, che non si vedeva in questo periodo dell’anno dal 2015, ha sorpreso turisti e residenti dei paesi vicini, abituati a vedere questo spettacolo naturale negli ultimi anni, ma a partire dal mese di settembre.Gli esperiti chiariscono che questo fenomeno non ha nulla a che vedere con il cosiddetto “deserto fiorito” che avviene nella primavera settentrionale. Quando la fioritura del deserto raggiunge il suo apice, fioriscono più di 200 specie di piante. Adesso invece la protagonista principale è la “pata de guanaco”, un fiore viola che difficilmente necessita di acqua e preferisce i luoghi sabbiosi.