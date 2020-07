AGI – Si chiamano tecnicamente ‘trasferimenti’, ma di fatto rappresentano il punto a caratteri cubitali che l’Arma vuole mettere sulla cupa storia della caserma Levante per riappropriarsi del suo orgoglio. Il Comandante Generale ha disposto il trasferimento dei vertici locali, così a partire da oggi lasciano l’incarico il comandante provinciale Stefano Savo, quello del reparto operativo Marco Iannucci e la guida del nucleo investigativo, Giuseppe Pischedda.

I tre non sono indagati ma la decisione è stata presa, viene spiegato, “da un lato per garantire il sereno e regolare svolgimento delle attività di servizio, dall’altro per recuperare il rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l’Arma”.

L’articolo L’Arma azzera i vertici di Piacenza. La difesa dei carabinieri tra le lacrime proviene da Notiziedi.

