l’arrivo-di-donald-trump-a-roma:-possibile-incontro-con-zelensky-dopo-i-funerali-di-papa-francesco

ROMA – Nella tarda serata di ieri Donald Trump e la first lady Melania sono arrivati a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, in programma alle 10 di questa mattina. Il presidente degli Stati Uniti si è, poi, spostato a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore americano. Agenda strettissima per Trump che, con molta probabilità, dovrebbe ripartire subito dopo le esequie, intorno alle 13.30. L’unico incontro confermato è, infatti, quello con Giorgia Meloni.

Il presidente, però, ha sottolineato, su Truth, che sarà “una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina”. Volodymyr Zelensky è arrivato nella Capitale, dopo l’incertezza della vigilia sulla sua presenza. Un possibile nuovo scambio di vedute tra i due leader potrebbe avvenire a margine dell’ultimo saluto al papa. A Fiumicino, Trump ha spiegato che farà incontri brevi visto che la veloce permanenza. Solo 16 ore nella Capitale per il tycoon e la moglie. “Francamente è un po’ irrispettoso avere degli incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Ma parlerò con alcune persone, vedrò molta gente”, ha dichiarato dopo l’atterraggio.

