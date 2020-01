L’arrivo di Emanuele a Uomini e donne strega Gemma, ma infastidisce Tina: quanto durerà col nuovo cavaliere? | video Witty tv

Nella puntata di Uomini e donne di oggi, 28 gennaio 2020, l’arrivo del nuovo cavaliere Emanuele strega Gemma Galgani, ma infastidisce Tina Cipollari. Nell’appuntamento di questo martedì pomeriggio, infatti, l’uomo fa il suo primo ingresso in trasmissione e va avanti con una vera e propria presentazione ufficiale al centro dello studio, svelando a tutti chi è, la sua età e cosa fa nella vita come lavoro. La reazione della dama del Trono Over, però, fa sbottare nuovamente l’opinionista. Il video da Mediaset Play e Witty tv.

