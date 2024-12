L’arrivo di Gisèle Pelicot fra gli applausi in tribunale

Ultimi giorni delle arringhe della difesa

Avignone, 12 dic. (askanews) – Gisèle Pelicot arriva al tribunale di Avignone fra gli applausi alla vigilia dell’ultimo giorno di arringhe della difesa nel processo che vede accusato il marito di averla drogata per un decennio e fatta violentare da decine di uomini, finiti alla sbarra per violenza sessuale. La donna è diventata una icona della lotta alla violenza contro il genere femminile dopo aver deciso di non tenere il processo a porte chiuse dicendo che non si devono vergognare le vittime, ma gli aggressori.