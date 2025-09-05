venerdì, 5 Settembre , 25

Bellocchio dirigerà un film su Sergio Marchionne: “La storia di un ‘vincitore tragico’”

(Adnkronos) - Si intitola 'Falcon' il nuovo film...

Piero Pelù: “Non sono una rockstar”. A Venezia il documentario ‘Rumore dentro’

(Adnkronos) - "Non ho un buon feeling con...

Cernobbio, la diretta dell’Adnkronos dal Forum Ambrosetti

(Adnkronos) - Dopo il videocollegamento del presidente ucraino...

Zoppas (Ice): “Vicenzaoro punto di riferimento globale per il settore”

(Adnkronos) - "Vicenzaoro è un’eccellenza nel mondo e...
l’arrivo-di-nigel-farage-alla-conferenza-di-reform-uk-a-birmingham
L’arrivo di Nigel Farage alla conferenza di Reform Uk a Birmingham

L’arrivo di Nigel Farage alla conferenza di Reform Uk a Birmingham

Video NewsL'arrivo di Nigel Farage alla conferenza di Reform Uk a Birmingham
Redazione-web
Di Redazione-web

I suoi sostenitori scommettono su di lui come prossimo premier

Birmingham, 5 set. (askanews) – Il leader del partito anti-immigrazione Reform UK, Nigel Farage, arriva alla conferenza annuale del suo partito, mentre il grande promotore della Brexit vive un’impennata di popolarità e i suoi sostenitori scommettono sui di lui come prossimo premier. Farage, che nel 2021 ha ribattezzato il suo Brexit Party “Reform UK”, riunisce per due giorni a Birmingham, Inghilterra centrale, il suo gruppo di parlamentari, eletti locali e membri del partito.Sebbene le prossime elezioni generali non siano in programma prima del 2029, la vittoria di Reform UK alle elezioni locali di maggio e il suo vantaggio nella maggior parte dei sondaggi negli ultimi 6 mesi attirano sempre più sostenitori.La sensazione che il partito abbia il vento in poppa è stata ulteriormente alimentata giovedì, quando Nadine Dorries, ministra 68enne del precedente governo conservatore, è passata al partito riformista e ha definito il suo ex partito “morto”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.