l’arrivo-di-zelensky-in-turchia:-delegazione-di-altissimo-livello

Atterrato ad Ankara, al via a Istanbul colloqui con Russia

Ankara, 15 mag. (askanews) – Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato ad Ankara, dove incontrerà il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan, a margine dei tanto attesi colloqui russo-ucraini di Istanbul, i cui dettagli non sono ancora chiari. “La nostra delegazione è di altissimo livello: il ministero degli Esteri, l’ufficio del presidente, le forze armate, le nostre agenzie di intelligence – rappresentanti di tutti i servizi di intelligence, tra l’altro. Per prendere qualsiasi decisione che possa portare a una pace giusta”, ha detto appena sceso dall’aereo.Mosca ha affermato che le delegazioni di Russia e Ucraina si incontreranno a Istanbul per i primi colloqui di pace diretti in oltre tre anni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha però messo in dubbio la serietà delle intenzioni di Mosca in vista dei colloqui di pace previsti a Istanbul, criticando duramente il livello della delegazione russa, definita “finta”. A stretto giro è arrivata la risposta russa, con la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, che ha definito Zelensky un “clown” e un “fallito”.