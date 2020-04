L’Arsenal si prepara a vendere un pezzo pregiato a causa del Coronavirus

​Come rivelato in esclusiva dal team inglese di 90min.com, ​l’Arsenal potrebbe cedere Pierre-Emerick Aubameyang durante la prossima sessione di calciomercato a causa dell’emergenza Coronavirus. La crisi finanziaria provocata dalla sospensione della Premier League costringerebbe il club londinese a sacrificare un pezzo pregiato della rosa per pareggiare i conti a bilancio. Il prescelto è proprio il capitano, che in poco più di due anni ha realizzato 61 gol in 100 presenze con la maglia dei… continua a leggere sul sito di riferimento