l’arte-entra-in-azienda,-dal-murale-“anamorfico”-all’ai-art

I progetti creativi di Teoresi per la formazione e il coinvolgimento dei dipendenti

Roma, 12 lug. (askanews) – Promuovere la creatività, il lavoro di squadra e la cross-fertilization è fondamentale non solo per lo sviluppo di tecnologie di frontiera ma anche nella relazione con i dipendenti e nel vivere quotidiano in ufficio: a questo scopo Teoresi, gruppo internazionale di ingegneria con sede a Torino, ha deciso di coinvolgere i suoi team in due iniziative di comunicazione e formazione aziendale il cui focus è l’arte, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra tecnologia e creatività.

La prima ha visto un restyling degli spazi aziendali a opera di Truly Design, collettivo di artisti nato a Torino nel 2003: i corridoi dell’headquarter di Teoresi sono stati decorati con un murale raffigurante un’immagine anamorfica (illusione ottica per cui un’immagine viene proiettata sul piano in modo distorto e diventa riconoscibile solamente se osservata da un preciso punto di vista) che rappresenta i valori dell’azienda, ovvero lo sguardo e la visione d’insieme necessari per lavorare in team e contaminare saperi diversi per fare innovazione.

La seconda iniziativa si è composta di due fasi: un contest, Teoresi Dream Workplace, in cui tutti i dipendenti sono stati invitati a utilizzare uno strumento di intelligenza artificiale generativa text-to-image per creare una rappresentazione del “luogo di lavoro ideale”, inclusivo e coinvolgente; al termine del contest, l’azienda ha messo a disposizione dei creatori delle immagini vincitrici un workshop a tema AI generativa a cura del collettivo AI/CC (Artificial Intelligence Creative Community), partner dell’iniziativa.

“Un ambiente di lavoro stimolante, creativo e inclusivo è fondamentale per il successo aziendale e per la crescita personale dei nostri collaboratori; al tempo stesso aumenta la fiducia e il senso di appartenenza, attirando le persone più qualificate e coinvolgendole sempre di più nelle iniziative. Per questo motivo, il Gruppo propone iniziative volte a migliorare la relazione delle persone con l’azienda: dalla creazione di spazi di lavoro confortevoli all’organizzazione di attività di team building e programmi di formazione continua”, dichiara Beatrice Borgia, Chief Corporate Development Officer del Gruppo Teoresi. “Inoltre Teoresi applica l’intelligenza artificiale in numerosi processi di ricerca e sviluppo (dalla telemedicina alla guida autonoma) ed è importante, quindi, sensibilizzare i team su potenziali rischi mediante un approccio innovativo ed etico.

Per farlo Teoresi ha deciso di coinvolgere i dipendenti in iniziative che uniscono formazione e comunicazione aziendale a partire da un utilizzo creativo dell’AI, il text-to-image: questo strumento non è solo divertente, ma risulta anche particolarmente efficace per rendersi conto al tempo stesso delle potenzialità e dei bias di questa tecnologia”. “Entrambe le iniziative promosse da Teoresi rappresentano concretamente i valori che guidano il Gruppo: ingegneria e creatività vanno di pari passo con il lavoro di squadra e la contaminazione dei saperi”, aggiunge Andrea Piovano, Facility Manager del Gruppo Teoresi. “In particolare, l’opera d’arte che da dicembre adorna le pareti della sede è la sintesi visiva di questi concetti ed esprime in modo efficace la nostra attitudine al pensiero laterale. Per noi, infatti, si tratta di un approccio fondamentale, utile a trovare soluzioni efficaci esplorando percorsi diversi e ascoltando l’intuizione creativa”.

Truly Design colora i corridoi di Teoresi – Nel mese di dicembre 2023 i corridoi della sede torinese dell’azienda sono stati decorati dal murale di Truly Design, ideato in collaborazione con il team di Facility Management di Teoresi (da un’idea di Andrea Piovano, Facility Manager di Teoresi, e Mauro Italiano, co-founder di Truly Design). L’opera, denominata “TeamWork”, è stata realizzata attraverso l’anamorfosi, tecnica rinascimentale reinterpretata in chiave moderna che si basa sul principio della deformazione prospettica: le varie sezioni del murale, infatti, appaiono unite solo se viste da un unico punto di vista. Questo messaggio rappresenta un’interpretazione in chiave artistica dei valori che da sempre caratterizzano Teoresi: potenziare l’unicità delle persone e l’attitudine al pensiero laterale per incentivare la collaborazione e il gioco di squadra, con l’obiettivo di fare innovazione insieme.

Teoresi Dream Workplace: AI Art per il luogo di lavoro ideale – Per Teoresi l’Intelligenza Artificiale non è solo una tecnologia utilizzata nei progetti di ricerca e sviluppo, ma anche uno strumento di comunicazione: dopo avere realizzato una campagna utilizzando Midjourney, ha coinvolto i dipendenti in un contest aziendale in collaborazione con il collettivo di creativi AI/CC (Artificial Intelligence Creative Community). A tutte le persone in azienda è stato chiesto di realizzare, con strumenti di text-to-image, rappresentazioni immaginifiche del luogo di lavoro ideale in termini di diversità, inclusione, sostenibilità e benessere aziendale. Al termine della competizione Teoresi ha premiato i team che hanno realizzato le 6 creazioni vincitrici – votate da una giuria composta dal Corporate Development Office di Teoresi Group; da 4 membri della community creativa ICONA (Italian Community of New Arts) – regalando loro la partecipazione gratuita a un workshop a tema AI generativa, tenuto dagli artisti di AI/CC.