l’as-roma-annuncia-una-nuova-partnership-strategica-con-wizz-air

Roma, 13 dic. (askanews) – L’AS Roma “è orgogliosa di svelare una nuova importante partnership con Wizz Air, una delle principali compagnie aeree low-cost europee e uno dei maggiori carrier nel panorama aereo italiano”. L’accordo nomina Wizz Air come Main Partner del Club e introduce una sponsorizzazione in evidenza sulla manica della maglia, che debutterà il 15 dicembre. Nell’ambito di questa partnership, Wizz Air diventerà anche la compagnia aerea ufficiale dell’AS Roma, portando la prima squadra alle partite nazionali durante tutta la stagione.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Wizz Air nella famiglia dell’AS Roma”, ha dichiarato Michael Gandler, Chief Business Officer AS ROMA. “Questa partnership unisce due organizzazioni che stabiliscono standard elevati, ispirano passione e mantengono un legame eccezionalmente forte con i propri supporter. Il calcio unisce le persone, e lo stesso fa Wizz Air. Mostrare il loro brand sulla nostra manica segna un nuovo entusiasmante capitolo per il club.”

Come parte della partnership, Wizz Air sarà presente in numerosi punti di contatto del club, inclusa la visibilità durante le partite, sui canali digitali e attraverso iniziative dinamiche di fan-engagement. Rinomata per la sua flotta moderna, i prezzi accessibili leader di mercato e la missione di rendere i viaggi aerei accessibili a tutti, Wizz Air lavorerà a stretto contatto con l’AS Roma per offrire promozioni esclusive, pacchetti viaggio per i supporter e attivazioni speciali durante tutta la stagione, aiutando i tifosi giallorossi a rimanere più vicini al club in casa e in trasferta.

“Wizz Air è incredibilmente orgogliosa di collaborare con l’AS Roma, un club che, come noi, è amato dagli italiani per la sua ambizione, energia e profonda connessione con la sua comunità”, ha affermato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. “Proprio come il calcio riunisce le persone, Wizz Air collega milioni di persone in Europa e oltre. Diventare la Compagnia Aerea Ufficiale dell’AS Roma è un grande onore e non vediamo l’ora di supportare la squadra a terra e in volo, creando al contempo esperienze indimenticabili per i tifosi.”

Questa “storica collaborazione unisce due brand noti per la loro audace crescita, il seguito appassionato e l’impegno per l’eccellenza. Con milioni di supporter in tutto il mondo e una storia radicata nel cuore della capitale italiana, l’AS Roma continua ad elevare la sua strategia commerciale globale allineandosi con partner di livello mondiale che ne condividono la visione, i valori e la traiettoria ambiziosa”, conclude la nota della As Roma.