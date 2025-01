Las Vegas, una Tesla Cybertruck esplode davanti al Trump Hotel: si indaga su eventuali connessioni con New Orleans

ROMA – Una Tesla Cybertruck è esplosa davanti l’hotel del presidente Donald Trump a Las Vegas. Una persona che si trovava all’interno del mezzo è morta, altre sette sono rimaste ferite non gravemente e sono in condizioni stabili.

SI INDAGA SU QUANTO ACCADUTO E SULLE POSSIBILI CONNESSIONI CON NEW ORLEANS

La polizia indaga sull’incidente e su eventuali connessioni con la strage di New Orleans nella quale almeno 15 persone hanno perso la vita. Ad affermarlo è stato il presidente uscente Joe Biden, il quale, però, ha specificato che non sono stati trovati elementi a sostegno di ciò. “Finora, non c’è nulla da segnalare su questo punto”, ha dichiarato. Nessuna ipotesi è, al momento, esclusa.

Se si confermasse un attacco volontario, sarà da chiarire anche perché l’auto fosse parcheggiata proprio davanti il Trump Hotel e perché fosse stata scelta proprio una Tesla, di proprietà di Elon Musk.

IL VIDEO. ELON MUSK: “ESPLOSIONE CAUSATA DA FUOCHI D’ARTIFICIO E/O UNA BOMBA”

Online circolano anche le immagini dell’esplosione che mostrano le fiamme divampare nel giro di pochi secondi. Il veicolo, secondo quanto spiega la Cnn, era stato noleggiato in Colorado ed era arrivato a Las Vegas intorno alle 7.30 del mattino di ieri 1 gennaio. Il figlio di Donald Trump, Eric, su X ha ringraziato “le forze dell’ordine locali per la loro rapida risposta e professionalità”.

Su X, Elon Musk difende il marchio di sua proprietà e scrive: “Abbiamo ora la conferma che l’esplosione è stata causata da fuochi d’artificio di grandi dimensioni e/o da una bomba trasportata nel bagagliaio del Cybertruck noleggiato e non è collegata al veicolo stesso. Al momento dell’esplosione, tutti i dati telemetrici del veicolo erano positivi”.

Cybertruck blew up in front of Trump hotel in Las Vegas. Those are our luggage by the door and that’s where we were when it happened. pic.twitter.com/KaVZXfGLNK

— ayackle (@kaaaassuu) January 1, 2025