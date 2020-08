Lascia il commissario al Commercio Ue per il Golf-gate

AGI – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accettato le dimissioni presentate dal commissario irlandese al Commercio Phil Hogan finito al centro di una turbolenta polemica per la violazione delle norme sanitarie contro il coronavirus. Hogan aveva partecipato a un’affollata cena in un golf club, costata già l’incarico al ministro dell’Agricoltura irlandese, Dara Calleary.

Le parole di Von der Leyen

“Il commissario Phil Hogan si è dimesso. Rispetto la sua decisione. Gli sono molto grata per il suo lavoro instancabile come commissario per il commercio dall’inizio di questo mandato e per il suo incarico di successo come commissario responsabile per l’agricoltura nella precedente”,

