La donna, 39 anni, separata, non dà più notizie da due giorni: in corso le ricerche. Ha lasciato il ragazzo di 15 da conoscenti e poi ha fatto perdere le sue tracce. Ancora non si sa se la vettura è bruciata per un guasto o per un gesto volontario

