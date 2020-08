AGI – Il vicepresidente di Ubisoft e responsabile del servizio editoriale del colosso dei videogiochi, Tommy Francois, citato in diverse testimonianze come responsabile di molestie e tentativi di violenza sessuale, ha lasciato l’azienda. La notizia, confermata poi dalla società, era stata diffusa dal sito Numerama che aveva rivelato una mail interna in cui il presidente del gruppo, Yves Guillemot, riferiva ai dipendenti che Francois “aveva lasciato il gruppo con effetto immediato”.

Tommy Francois, che era entrato in Ubisoft nel 2006, è stato citato in una serie di articoli pubblicati sulla stampa a fine giugno su casi di molestie e aggressioni sessuali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lascia il vice capo del colosso dei videogiochi francese, accusato di molestie proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento