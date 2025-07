L’assalto al Campidoglio della Lega: “Gualtieri è tutta fuffa”

ROMA – “Il centrodestra deve trovare il candidato sindaco un anno prima delle elezioni. Insieme alle proposte nuove per la città. È bene iniziare a parlarne”. La campagna elettorale della Lega è iniziata. Con le parole lanciate dal segretario laziale Davide Bordoni dal piccolo palco allestito davanti a una villa d’epoca al Fleming. E con un evento, organizzato non troppo lontano da casa del segretario Matteo Salvini, assente giustificato per una missione in Cina, pensato per iniziare a raccogliere le idee in vista del voto e lanciare una grande campagna d’ascolto che coinvolga cittadini e associazioni.Questa sera presso La Villa Sublime, dove si è tenuto l’evento “Facciamo strada con buone idee per Roma Capitale”, c’era quasi tutto lo stato maggiore della Lega. Dallo stesso Bordoni al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, a quello all’Economia Federico Freni, fino alla deputata Simonetta Matone. Senza scordare la “new entry” nel Carroccio laziale, Roberto Cantiani, già consigliere comunale del Pdl ai tempi della giunta Alemanno, gli attuali consiglieri Maurizio Politi e Fabrizio Santori e gli assessori della giunta Rocca Pasquale Ciacciarelli e Laura Baldassarre.

“Mancano due anni al voto, iniziamo a riscaldare i motori per la città più importante del Paese- ha aggiunto Bordoni- vogliamo mettere al centro interventi legati alle infrastrutture e al miglioramento dei servizi di questa città”.

“Roma può e deve cambiare. Quella di oggi è una giornata che segna l’inizio della partenza per mandare a casa Gualtieri e la sua giunta di centrosinistra”, dice Durigon. “Roma ha bisogno di cambiamento e la Lega c’è. Il sindaco oggettivamente ha fatto poco per la città ed è in calo nei sondaggi del Sole 24 Ore. La Lega propone un suo percorso e sicuramente il centrodestra potrà attuare il cambiamento. Abbiamo gli occhi di tigre: voglia di vincere per dare a Roma un governo serio e sano e che sia, in qualche modo, collante con il nostro Governo”.

Dal palco gli attacchi al sindaco Gualtieri non mancano. “Roma ce la dobbiamo riprendere a tutti i costi- ha detto, ad esempio, Matone- senza fare gli errori della volta scorsa. La scelta del candidato sindaco sarà davvero fondamentale. Possiamo vincere perché in realtà Gualtieri è tutta fuffa. Sui social arrivano in continuazione video di Gualtieri. Ma lui tutto quello che ha fatto lo ha fatto grazie ai fondi del Giubileo e quelli del ministero delle Infrastrutture. E lui si scorda di dirlo”.

“Vogliamo riportare a Roma un sindaco degno di questo nome- ha aggiunto Politi- che risolva il problema dei rifiuti”. Mentre lo stesso Cantiani ha fatto sapere che sarà necessario “cancellare tutto” quello che ha fatto Gualtieri per “ricostruire da capo con le forze buone”.

L’assalto al Campidoglio di quelli della Lega, a un anno e mezzo circa dalle elezioni del marzo 2027, è dunque ufficialmente partito. Nessuno potrà accusarli di non averli visti arrivare.

