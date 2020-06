L’assalto dei partiti al decreto Rilancio, circa 10 mila emendamenti alla Camera

Un vero e proprio assalto dei partiti al decreto Rilancio: i gruppi hanno presentato una valanga di richieste per modificare il provvedimento alla Camera. Secondo quanto si apprende, il conteggio è ancora in corso ma sarebbero circa 10 mila gli emendamenti depositati in commissione Bilancio a Montecitorio.

L’avvio delle votazioni sulle proposte di modifica è previsto per il 15 giugno e il provvedimento e’ atteso in Aula dal 24 giugno.

