L’Associated Press continua a scrivere “Golfo del Messico”, e la Casa Bianca ritira l’accredito a un suo reporter

ROMA – L’Associated Press ha deciso che continuerà a chiamare il Golfo del Messico “Golfo del Messico”, e non Golfo d’America come ha ordinato Trump. E la Casa Bianca per tutta risposta ha cancellato l’accredito di un giornalista della gloriosa agenzia di stampa per un evento alla Casa Bianca.

L’AP, nota in tutto il mondo anche per le sue certosine linee guida di stile, aveva ribadito che avrebbe continuato a usare il nome originale in uso da oltre 400 anni “pur riconoscendo il nuovo nome scelto da Trump”. La direttrice esecutiva dell’AP Julie Pace ha affermato in una nota che è stata “informata dalla Casa Bianca che se l’AP non avesse allineato i suoi standard editoriali all’ordine esecutivo del presidente sarebbe stata esclusa dall’accesso a un evento nello Studio Ovale”.

Il reporter dell’Associated Press a cui è stato impedito di partecipare all’evento è Chris Megerian. L’evento era lo “show” con Musk e il figlio sul nuovo taglio dei funzionari federali.

“È allarmante che l’amministrazione Trump punisca l’AP per il suo giornalismo indipendente”, ha affermato Pace nella sua dichiarazione. “Limitare il nostro accesso allo Studio Ovale per le nostre linee guida non solo impedisce gravemente l’accesso del pubblico a notizie indipendenti, ma viola chiaramente il Primo Emendamento”.

