L’Associazione italiana Giuristi d’impresa adotta il Codice delle politiche di genere

MILANO – Un passo decisivo verso un futuro più equo e inclusivo. L’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (Aigi), fondata nel 1976 e membro del Comitato Italiano Women 7-G7 Presidenza Italiana 2024, ha ufficialmente approvato il Codice delle Politiche di Genere, affermandosi come la prima importante associazione professionale in Italia a dotarsi di uno strumento di autodisciplina per la riduzione del gender gap. Questo documento rappresenta un impegno concreto per promuovere pari opportunità, contrastare ogni forma di discriminazione e molestia di genere, e favorire l’empowerment femminile non solo all’interno dell’Associazione, ma anche attraverso un impatto attivo nelle attività aziendali e professionali degli associati. Il Codice prevede l’istituzione della figura del Responsabile delle Pari Opportunità e di un Comitato dedicato, incaricati di garantire l’effettiva applicazione delle politiche di genere e rinnovati ogni tre anni insieme agli organi direttivi.

DIETRO IL TRAGUARDO C’È IL LAVORO DEL ‘CANTIERE GENDER GAP’

Dietro questo importante traguardo c’è il lavoro del ‘Cantiere Gender Gap’, coordinato da Florinda Scicolone, Responsabile Gender Gap di Aigi e rappresentante nel Comitato Italiano W7-G7. Scicolone, recentemente insignita del titolo di Italy Country Chair Integrity, Compliance & Globalisation dal G100, che ha guidato con determinazione questo progetto. “Sono molto soddisfatto dell’adozione di questo Codice delle Politiche di Genere e di come il Consiglio intero abbia appoggiato la mia proposta di istituire un Cantiere che si occupasse di queste tematiche- ha affermato Giuseppe Catalano, presidente di Aigi- Ringrazio Florinda e tutti i colleghi che hanno lavorato per ottenere quest’importante risultato, che conferma il ruolo pionieristico dell’Associazione, già dimostrato fin dai tempi in cui fu adottato il nostro Codice Deontologico”. “Ringrazio il presidente Catalano, il vice presidente Giorgio Martellino e la vice presidente Vicaria Wanya Carraro, con la quale abbiamo lavorato in stretta sinergia negli ultimi tre anni- ha dichiarato Florinda Scicolone- Questo Codice non è solo un documento, ma un manifesto del nostro impegno per l’equità di genere e l’empowerment femminile. È un segnale forte che Aigi vuole dare al mondo professionale e imprenditoriale”. Con l’adozione di questo Codice, Aigi si afferma come esempio di leadership e innovazione, rafforzando il proprio ruolo nella promozione della parità di genere e dell’inclusione nel settore legale e aziendale. L’impegno prosegue con iniziative concrete, in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per costruire un futuro più giusto ed equilibrato per tutti.

