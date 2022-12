L’Associazione nazionale giovani innovatori premia La Russa

L’Angi ricevuta dal presidente del Senato a Palazzo Madama

Roma, 22 dic. (askanews) – L’Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia, è stata ieri ricevuta dal Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa. L’incontro, avvenuto a Palazzo Madama, ha visto presenti il Presidente dell’Angi Gabriele Ferrieri (già ForbesU30) e la dott.ssa Ylenia Totino (direttrice Angi luxury&life style).

Nel corso dell’incontro l’Angi ha conferito al Presidente La Russa, l’Innovation Government Award, per il suo importante lavoro e impegno al servizio delle istituzioni.

“Siamo estremamente orgogliosi oggi di essere stati ricevuti come Angi dal Presidente del Senato Ignazio La Russa e di aver avuto l’incommensurabile onore di potergli conferire come giovani innovatori una menzione speciale, l’Innovation Government Award, a sottolineare la sua grande dedizione e contributo come servitore dello stato. L’Italia in questo momento deve mettere al centro dell’agenda l’innovazione e le future generazioni per il rilancio e lo sviluppo del nostro ecosistema Paese. Appello che abbiamo portato nel nostro messaggio al Presidente durante il nostro incontro, mettendoci a disposizione sul fronte delle politiche economiche e del digitale per poter dare il nostro supporto alle istituzioni all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità”. Così il presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri.

