L’Asti Spumante Docg alla Douja d’Or tra dj e esperienze gastronomiche

Consorzio: ad Asti il centro delle iniziative sarà Palazzo Gastaldi

Milano, 5 set. (askanews) – Sarà il cortile di Palazzo Gastaldi ad Asti il quartier generale del calendario di iniziative firmato dal Consorzio per la Tutela dell’Asti Spumante Docg durante la 57esima edizione della Douja d’Or, la storica rassegna enologica che dall’8 al 17 settembre animerà il centro della cittadina piemontese.

Nello storico edificio oggi sede del Consorzio, gli enoappassionati troveranno in degustazione l’Asti Spumante e il Moscato d’Asti, proposto sia in purezza che in versione “mixology”, accompagnati da originali proposte culinarie a ritmo di dj-set. Il binomio vino-musica sarà anche al centro di “Tra musica e bollicine-abbinamenti musicali”, un talk in programma sabato 9 settembre alle 20 guidato dal conduttore di Radio Monte Carlo, Maurizio di Maggio, e dalla giornalista enogastronomica, Paola Gula.

Spazio anche alla cucina con il “pairing” Asti Docg e pizza gourmet di giovedì 14 settembre (ore 18.30, su prenotazione) guidato dal panificatore Fulvio Marino, e la degustazione del carpione astigiano e il Moscato d’Asti di venerdì 15 settembre (ore 18.30, su prenotazione) a cura del medico dietologo Giorgio Calabrese e della moglie, la nutrizionista Caterina. Si resta infine ai fornelli per le cene Asti “vibe” di lunedì 11 e mercoledì 13 settembre (ore 20.30, entrambe su prenotazione) dove l’Asti Docg accompagnerà un menù a base di freschi piatti con la frutta.