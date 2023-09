L’astronauta Esa Mogensen pronto ad assumere il comando della Iss

Sesto europeo. Incarico assunto anche da Parmitano e Cristoforetti

Roma, 25 set. (askanews) – L’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen si appresta ad assumere l’incarico di comandante della Stazione Spaziale Internazionale, il sesto europeo a rivestire questo importante ruolo affidato in passato anche agli astronauti italiani dell’Esa Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, prima donna europea al comando della Stazione. Il passaggio di consegne tra l’attuale comandante, Sergey Prokopyev, e il danese Mogensen avverrà domani, 26 settembre, alle 15.40 e sarà trasmesso in diretta sulla WebTv dell’Esa.

Andreas Mogensen è arrivato sulla Iss circa un mese fa e in questo periodo ha condotto diversi esperimenti scientifici e dimostrazioni tecnologiche: dallo studio dei ritmi del sonno in orbita al monitoraggio della salute e alla fotografia di fulmini dallo spazio. Alla sua attività scientifica da domani si affiancherà anche il compito di guidare l’equipaggio dell’Expedition 70 per l’intera durata della sua missione Huginn che si concluderà all’inizio del 2024.

“È bello avere Andreas come comandante della Iss. Andreas è il sesto astronauta europeo ad assumere questo ruolo, che è un segno di riconoscimento da parte dei nostri partner internazionali per la qualità dei nostri astronauti europei. Sono felice di vedere la leadership europea nello spazio, così come Andreas diventare il comandante europeo più longevo. Auguro a lui e all’equipaggio della Expedition 70 un periodo meraviglioso e di successo sulla Stazione Spaziale Internazionale”, afferma Daniel Neuenschwander, direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica dell’Esa.

Come comandante della Stazione Spaziale, Andreas sarà responsabile di garantire la sicurezza, la buona salute e il benessere dell’equipaggio della Stazione Spaziale mentre li dirige come un’unica squadra. Lavorerà anche con il direttore di volo a terra per supervisionare tutte le attività e le operazioni sulla Iss. Durante il suo comando arriveranno diversi veicoli cargo, così come Axiom-3 con l’astronauta svedese del progetto Esa Marcus Wandt.

Il cambio di comando della Stazione Spaziale avverrà il giorno prima del rientro sulla Terra dell’attuale comandante Sergey Prokopyev. L’avvicendamento – ricorda l’Esa – è segnato da una cerimonia tradizionale in cui tutti i membri dell’equipaggio si riuniscono. Il comandante uscente tiene un discorso e consegna la chiave simbolica della Stazione Spaziale al prossimo comandante che condivide alcune parole sulle loro nuove responsabilità.