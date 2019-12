L’Atalanta passeggia sul Milan: 5-0, a Bergamo è disfatta rossonera

Domenica da incubo per il ​Milan, distrutto dall’Atalanta che domina in lungo e in largo vincendo addirittura 5-0. Pioli, a sorpresa, schiera Leao dal primo minuto al posto di Piatek, mentre Gasperini rilancia Ilicic. Primo tempo dominato in lungo e in largo dai padroni di casa, che costruiscono la prima occasione già al 2′: Ilicic scherza Kessie e conclude a rete, Donnarumma risponde presente. E’ il prologo al gol del vantaggio dell’Atalanta, al 10′. Meraviglioso gol del Papu Gomez che, dopo… continua a leggere sul sito di riferimento