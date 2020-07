L’Atalanta può davvero vincere lo Scudetto?

La vittoria ottenuta contro la Sampdoria nel corso della 31a giornata di Serie A ha evidenziato la crescita mentale dell’Atalanta, capace di strutturare una prestazione sulla pazienza e non sulla solita frenesia di arrivare al gol. Sono serviti 70 minuti alla squadra di Gian Piero Gasperini per scardinare l’ottimo muro di maglie blucerchiate e strappare tre punti che valgono il terzo posto in classifica, in attesa dell’Inter che giocherà contro l’Hellas Verona. Due punti dalla Lazio, nove… continua a leggere sul sito di riferimento