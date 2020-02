L’Atalanta si impone in rimonta, Roma superata 2-1

BERGAMO (ITALPRESS) – Non basta un salto di qualità sul piano del gioco alla Roma per avere la meglio sull’Atalanta. La formazione di Gasperini si impone per 2-1 e allunga sui giallorossi a +6 nella corsa al quarto posto. Dopo due sconfitte consecutive, la Roma approccia bene ma la prima occasione da gol è della formazione di Gasperini: Zapata dà il via ad un contropiede che porta Gomez a tu per tu con Pau Lopez bravo a murare l’esterno argentino. Dopo i recenti passi falsi, Fonseca decide di non cambiare sistema di gioco ma solo gli interpreti: out Veretout e Mancini in mediana al fianco di Pellegrini vicino all’1-0 al 43′: Perotti salta Toloi e dalla linea laterale scarica per il numero 7 che a botta sicura non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

