Le manette sono scattate a Lusciano.

Ieri sera a Lusciano i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno rintracciato e arrestato Gennaro Antonio Sautto, 39enne di Napoli elemento di spicco del clan Sautto-Ciccarelli di Caivano e fratello del capoclan Nicola, attualmente detenuto. Il latitante il 12 novembre scorso si era sottratto ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, per associazione per delinquere di tipo mafioso. Nell’ambito del sodalizio camorristico Sautto Gennaro, anche in virtù del vincolo di sangue che lo lega al capo clan,

L’articolo Latitante da 4 mesi, arrestato il fratello del boss Sautto proviene da Notiziedi.

