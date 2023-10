L’attacco di Hamas a Israele è stato pianificato con l’Iran (secondo il Wall Street Journal)

Diversi incontri preparatori, il via libera lunedì scorso a Beirut

Roma, 9 ott. (askanews) – Funzionari della sicurezza iraniani avrebbero contribuito a pianificare l’attacco a sorpresa di Hamas contro Israele sabato e dato il via libera all’assalto durante un incontro a Beirut lunedì scorso: a rilanciare le accuse contro l’Iran è oggi il Wall Street Journal, citando “alti esponenti di Hamas ed Hezbollah, un altro Gruppo militante sostenuto dall’Iran”.

Questa alleanza sarebbe stata siglata in agosto per sviluppare incursioni aeree, terrestri e marittime. Diversi incontri a Beirut avrebbero poi permesso di affinare l’offensiva, alla quale avrebbero partecipato ufficiali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, secondo quanto spiegato. L’ipotesi di un coinvolgimento iraniano nell’attacco non è però sostenuta da prove certe, hanno precisato alti funzionari di Washington, tra cui il segretario di Stato Antony Blinken. “Non abbiamo informazioni in questo momento per corroborare questa narrazione”, ha ribadito un funzionario americano interpellato sulle accuse del Wall Street Journaldegli incontri.

Da parte sua, Mahmoud Mirdawi, un alto funzionario di Hamas, ha detto che il gruppo ha pianificato gli attacchi da solo. “Questa è una decisione palestinese e di Hamas”, ha sottolineato.