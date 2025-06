“L’attacco di Israele ottiene l’effetto opposto: è un incentivo alla proliferazione nucleare”

ROMA – Israele ha ucciso più di una dozzina dei principali scienziati nucleari iraniani, e ha eliminato gran parte dei suoi vertici militari. Ha attaccato il suo programma nucleare, ma no: non l’ha fermato. Se non dovessero entrare in azione gli Stati Uniti, con il loro arsenale, paradossalmente Israele, “lungi dal frenare la proliferazione nucleare”, spingerebbe l’Iran ad accelerare i suoi sforzi per ottenere la bomba. Lo scrive il Guardian.

Quella di Israele per ora è stata “una potente dimostrazione del dominio militare e dell’intelligence, ma non ha danneggiato in modo critico il programma nucleare iraniano, ampiamente diffuso e altamente protetto”. Gli attacchi finora “hanno ritardato solo di qualche mese la capacità dell’Iran di produrre un’arma nucleare funzionante”, ha confermato al giornale britannico un funzionario militare israeliano, parlando a condizione di anonimato.”Ciò che gli attacchi hanno ottenuto è stato suscitare paura tra la leadership iraniana e rabbia tra la popolazione iraniana. L’odio che molti iraniani nutrono per il proprio governo non ha attenuato l’orrore di un attacco missilistico che ha ucciso decine di bambini nelle loro case, e gli ordini israeliani di evacuare interi quartieri hanno evocato il cupo spettro del destino di Gaza”.Un funzionario militare con esperienza nella regione concordato sul fatto che gli attacchi di Israele, sebbene inquadrati come attacchi preventivi, abbiano altrettante probabilità di essere un incentivo alla proliferazione.

“Sottovalutiamo l’impatto psicologico della guerra di Gaza, anche sugli iraniani che odiano il governo”, ha affermato Vali Nasr, professore di affari internazionali alla Johns Hopkins University. “Si credeva che l’ordine liberale internazionale avrebbe tenuto Israele sotto controllo, che l’Europa e gli Stati Uniti non avrebbero tollerato che Israele usasse la sua potenza militare senza ritegno”. La fiducia in qualsiasi capacità di controllo è stata spazzata via dalle macerie di Gaza.

