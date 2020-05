Un lattante di 7 settimane positivo al Covid-19. E’ il primo caso al mondo di Sars-CoV-2 ed è stato isolato a Parma. La notizia pubblicata online sulla rivista “International Journal of Infectious Diseases” riferisce del lavoro scientifico di un gruppo di ricerca dell’Università di Parma, prima firmataria la direttrice della Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia, Adriana Calderaro. Il coronavirus è stato isolato e identificato in coltura da Adriana Calderaro, Flora De Conto, Maria Cristina Arcangeletti e collaboratori nei Laboratori di Virologia Isolamento agenti virali e di Virologia Molecolare del Dipartimento di Medicina e Chirurgia.

L’impiego di tecnologie molecolari avanzate,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lattante di 7 settimane positivo al Covid-19 a Parma, primo caso al mondo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento