Latte fieno Alto Adige: +220% conferitori in 6 anni

Produzione a quota 96 milioni di kg dai 77 mln del 2018

Roma, 13 feb. (askanews) – Crescono produzione e numero di conferitori di latte fieno in Alto Adige: la produzione di latte fieno è passata da 500 conferitori circa nel 2018 con 77 milioni di kg a 1600 conferitori e 96 milioni di kg nel 2023. Il late fieno è una produzione tradizionale tipica delle zone montane che rientra in una scelta alimentare sostenibile e salutare, perché ottenuta da mucche alimentate nel corso delle diverse stagioni con alternanza di erba, specie erbacee fresche, fieno e integrazioni a base di cereali macinati.

“Oggi il latte fieno, nella nostra regione montana, rappresenta il 26% del totale latte prodotto, un dato in crescita di almeno 25 punti percentuali rispetto al 2018, anno in cui è iniziata la sua produzione, a seguito della certificazione Stg (Specialità Tradizionale Garantita,ndr.)”, spiega Annemarie Kaser, direttrice Federazione Latterie Alto Adige che riunisce 9 cooperative di caseifici e latterie altoatesine.

“Le nostre aziende associate sono piccole realtà, gestite per lo più da persone dello stesso nucleo familiare, dove si allevano in media 15 vacche da latte e 8 vitelli per azienda agricola, su territori ripidi e con un lavoro prettamente manuale”, aggiunge. La produzione di latte fieno necessita, però, di investimenti adeguati, come impianti di ventilazione per essiccare il fieno e garantire un’alta qualità del foraggio, ed edifici per la sua conservazione, dato che il fieno richiede spazi ampi per il suo stoccaggio. Non da ultimo, sottolinea Kaser “sono importanti gli investimenti in comunicazione per diffondere la conoscenza di latte fieno, i suoi benefici sia nell’ambito di un sistema alimentare più responsabile, sia per quelli legati agli aspetti ambientali”.

Anche il progetto “Think Milk Taste Europe, Be Smart!”, promosso dal settore lattiero-caseario di Alleanza delle Cooperative Italiane, realizzato da Confcooperative, è impegnato, su diversi fronti e in primis con attività digital, nella valorizzazione del latte fieno, per esaltarne le sue distintività e farne un esempio di connessione locale e di una produzione alimentare sostenibile, ecologica e sociale.