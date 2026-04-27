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L’attentato a Trump una messa in scena? Aumentano i sospetti e sulla rete impazza “staged”
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L’attentato a Trump una messa in scena? Aumentano i sospetti e sulla rete impazza “staged”

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ROMA – Gli spari al Washington Hilton irrompono nella campagna elettorale statunitense per le Midterm (in programma a novembre 2026), sollevando un acceso dibattito sulla tempistica e sulle possibili ricadute politiche dell’evento. Mentre le autorità proseguono le indagini sul profilo dell’attentatore, Cole Allen, una parte consistente dell’opinione pubblica e diversi osservatori internazionali avanzano l’ipotesi che l’attacco possa rappresentare un diversivo strategico per distogliere l’attenzione dalle critiche interne all’amministrazione e dai recenti fallimenti politici.

IL NODO DELLE MIDTERM E IL TREND “STAGED”

Sui principali social network e nei forum di analisi politica è diventata virale la parola “staged” (messa in scena). Il sospetto, alimentato anche da esponenti delusi dell’area MAGA, è che la dinamica dell’attentato possa essere stata cavalcata o strumentalizzata per riposizionare Donald Trump nel ruolo di “eroe sopravvissuto”. Secondo autorevoli commentatori, tra cui Edward Luce del Financial Times, questa narrativa risulterebbe funzionale a ricompattare l’elettorato repubblicano in un momento di forte flessione dei consensi, trasformando una crisi di leadership in un’occasione di mobilitazione emotiva in vista del voto di metà mandato.

LE ANOMALIE DELLA DIRETTA TV

A corroborare i dubbi di una parte degli osservatori concorrono alcuni passaggi della copertura mediatica. Sotto i riflettori è finito un collegamento della Fox News in cui la corrispondente Aishah Hasnie, pochi istanti prima degli spari, ha riferito di essere stata invitata a mettersi al sicuro dal marito della portavoce presidenziale Karoline Leavitt. La successiva interruzione del segnale è stata interpretata dai critici come una possibile prova di una conoscenza preventiva dell’evento da parte della cerchia ristretta del Presidente, tesi sostenuta anche da organizzazioni di monitoraggio come Media Matters.

LA RETORICA DEL SOPRAVVISSUTO

Dal palco della Casa Bianca, il Presidente ha immediatamente ripristinato la retorica del combattente colpito dai “nemici dell’America”, un paradigma già utilizzato dopo i fatti di Butler nel 2024. Resta tuttavia da valutare se questa strategia di comunicazione, volta a oscurare i problemi economici e diplomatici del Paese, sarà efficace nel convincere un elettorato oggi più scettico e polarizzato, o se l’ombra della “montatura” politica finirà per compromettere la tenuta della leadership repubblicana alle urne.

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