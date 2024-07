l’attentatore-di-trump-aveva-cercato-informazioni-anche-sulla-convention-democratica

Oltre che sul direttore dell’Fbi e su un membro della famiglia reale Gb

Roma, 18 lug. (askanews) – L’attentatore del candidato presidente USa Donald Trump, Thomas Crooks, ha cercato le foto del politico e controllato le date dei suoi discorsi ma ha anche studiato i dati relativi alla Convenzione nazionale democratica, ha riferito giovedì il quotidiano The New York Times, citando fonti vicine al dossier. Crooks ha usato il suo telefono e altri dispositivi per cercare immagini di Trump, del presidente in carica degli Stati Uniti Joe Biden e informazioni sul direttore dell’FBI Christopher Wren, sul procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland e su un membro della famiglia reale britannica, ha riferito il giornale.

Secondo quanto riferito, la cronologia delle ricerche dell’assassino mostra che era interessato a persone influenti e importanti, tuttavia, non si basava su alcun modello ideologico riconoscibile, afferma il rapporto.

La sparatoria è avvenuta il 13 luglio durante una manifestazione di Trump a Butler, nello stato americano della Pennsylvania. Trump ha subito una ferita da arma da fuoco all’orecchio destro ed è stato brevemente ricoverato in ospedale. Crooks, 20 anni, ha ucciso un membro del pubblico e ferito altri due tra la folla prima che i servizi segreti americani lo neutralizzassero. L’FBI sta indagando sull’incidente come tentativo di omicidio e potenziale terrorismo interno.