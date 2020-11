Laudisa: “Il rinnovo di Gattuso richiederà un po’ di tempo, vi spiego”

Gennaro Gattuso è in scadenza di contratto e per questa ragione il rinnovo è doveroso e necessario dal momento che da ambo le parti c’è la volontà di proseguire. Bisogna però trovare la quadra economica, così come sottolineato dal giornalista Laudisa ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione di Punto Nuovo Sport Show.

Di seguito le dichiarazioni del giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa:

I segnali vanno nella direzione del rinnovo di contratto di Gattuso, anche se il mister ha fatto lo scaramantico a fine partita con il Sassuolo. La vicenda potrebbe accompagnarci ancora per un po’, però, perché Gattuso ed il Napoli stanno giocando una partita importantissima. La società ha investito, Gattuso ha fatto un buon lavoro, ma i risultati saranno determinanti. Non mi sorprenderebbe se questo aspetto e quello delle clausole potrebbero protrarre la vicenda ancora per un po’. Gattuso ha posto le fondamenta anche di questo Milan, sta facendo lo stesso lavoro a Napoli

Sui risultati

Questa altalena di rendimento, dove ci sono tanti impegni, comporta problemi che vanno oltre il discorso tattico di Gattuso. Se in una fase iniziale di stagione si cambiano gli interpreti, ci sono sempre dei problemi: sono alternanze che dimostrano come la squadra sia ancora in costruzione

