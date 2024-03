Laura Celentano nominata Full Member della Sigma Xi

Laura Celentano (Gruppo di Automatica del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II) è stata nominata Full Member della prestigiosa e antica non-profit scientific research honor society Sigma Xi.

Queste le motivazioni: “In riconoscimento dei risultati accademici e contributi al progresso della conoscenza nel tuo campo di ricerca, è nostro piacere nominarti Membro a pieno titolo di Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society.

Essendo la più grande società d’onore scientifica interdisciplinare al mondo, Sigma Xi riconosce i ricercatori per i valori che teniamo in grande considerazione, tra cui più di 200 premi Nobel (ad es. Albert Einstein, Enrico Fermi, Rita Levi-Montalcini, Linus Pauling, Francis Crick e John Goodenough) che si uniscono tutti sotto un’unica missione: Migliorare la salute delle imprese di ricerca, promuovere l’integrità nella scienza e nell’ingegneria e promuovere la comprensione della scienza da parte della società allo scopo di migliorare la condizione umana.

L’appartenenza a Sigma Xi ti distingue come contributore eccezionale alla comunità di ricerca internazionale”.

“Sono onorata per questo significativo riconoscimento, considerato il prestigio della scientific research honor society Sigma Xi – ha dichiarato la professoressa Celentano -, il fatto che queste nomine avvengono sulla scorta di curricula che la Sigma Xi stessa ricerca nel mondo intero e per la valenza etica ed operativa di tale nomina.

Infatti, a differenza di altri premi e riconoscimenti scientifici ricevuti, l’accettazione di tale nomina implica la partecipazione attiva ai dibattiti ed alle iniziative di una comunità di ricerca d’eccellenza (basti pensare che la Sigma Xi ha più di 500 Chapters in prestigiose università e centri di ricerca di tutto il mondo, tra cui Stanford, Yale, Harvard, Massachusetts Institute of Technology).

Inoltre, recepisco questa nomina come un forte incentivo a continuare a perseguire gli obiettivi d’onore della Sigma Xi nella ricerca, nella sua divulgazione e nell’insegnamento, dato che da sempre sono anche i miei, e a cercare di coinvolgere il più possibile nelle opportunità che questa membership fornisce la Comunità Federiciana tutta.”

La professoressa Celentano è una donna di scienza molto attiva nella comunità scientifica e ingegneristica nazionale ed internazionale, autrice anche di 5 libri scientifici e didattico-professionali, editor di sette prestigiosi journals, tra cui IEEE Transactions on Cybernetics e IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, giornalista scientifico, con un’attenzione concreta alla formazione di base ed al supporto delle professionalità scientifiche al femminile.

Laura Celentano svolge ricerca metodologica prevalentemente sulla progettazione di sistemi di controllo versatili, veloci, precisi e robusti per sistemi lineari e non lineari incerti, applicati anche ad ambiti ingegneristici (robotica, sistemi elettromeccanici, sistemi di trasporto terrestri, marini ed aerospaziali), sui metodi per l’analisi della stabilità e per la stabilizzazione pratica di sistemi lineari e non lineari a parametri incerti, sulla modellistica ed il controllo di sistemi meccanici rigidi e flessibili.

