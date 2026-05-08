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Laura Esquivel e Brenda Asnicar riportano live il Mondo di Patty
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Laura Esquivel e Brenda Asnicar riportano live il Mondo di Patty

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Tre date in Italia di Amigas del corazòn World tour

Milano, 8 mag. (askanews) – Operazione amarcord per tutti i fan della teen serie Il mondo di Patty. Le protagoniste Laura Esquivel e Brenda Asnicar, a 19 anni dal successo planetario del loro programma, arrivano in Italia con tre appuntamenti dello show Amigas del corazòn World tour: il 27 giugno Roma, 28 giugno Napoli, 1 luglio Milano.”Sono tanti anni che vi leggiamo sui social e sappiamo cosa volete vedere, sappiamo tutto questo amore che avete per il programma. Vi vogliamo bene e questo spettacolo è un regalo per tutti voi. Sì, ci sono anche delle nuove canzoni, dei nuovi pezzi che abbiamo fatto per questo show; Ci sono anche degli schermi bellissimi, stiamo preparando una storia nuova con nuovi brani, ma con tutte quelle cose che conoscete del Mondo di Patty. Ci saranno le canzoni del programma, le facciamo proprio tutte. Sì, vero, ci saranno tutte. E poi ci sono anche delle canzoni nuove che aiutano molto a collegare un po’ tutta la nuova storia e per lanciare anche un nuovo messaggio di unione. Anche se voi conoscete messaggio iniziale di essere diversi, di far parte di due gruppi diversi, noi adesso vogliamo parlare più di rispetto, e di unione”.Lo show è pensato per il pubblico che è cresciuto guardando la serie argentina e che è diventato adulto. Con le storie di Patty molti hanno imparato a chiedere scusa e ad andare oltre i piccoli litigi tra ragazzi, una lezione valida soprattutto in una società come quella di oggi segnata dall’odio sui social.”Su Instagram è più intenso. La cosa bella sul Mondo di Patty è che c’erano dei ragazzi che erano piccoli e sbagliavano, ma poi alla fine eravamo diventati tutti amici. Questa cosa è bella: perché si può imparare dai mistakes, dagli errori”.Tra nostralgia e nuove storie tutti si chiedono se ci sarà un sequel.”Tutti ci chiedono se ci sarà una terza stagione del Mondo di Patty. Tutti a me mi scrivono sempre. Ma veramente non è una cosa, sarebbe bello, perché no? Si può fare. Si può fare. Perché no? Che c’è? You never know. Magari”.

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